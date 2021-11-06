Alauda показала, как будут выглядеть гонки летающих электромобилей eVTOL

Технологическая компания Alauda Aeronautics, занимающаяся разработкой электрических транспортных средств с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL), опубликовала небольшое видео, в котором демонстрируется тестовая гонка двух четырёхметровых мультикоптеров Airspeeder Mk3 без пилота. В следующем году компания намерена провести серию гонок с участием таких машин, управлять которыми участники будут удалённо.

Источник изображения: Alauda

Разработки Alauda связаны с созданием мультикоптеров, которые представляют собой большой дрон с сиденьем для пилота посередине. В конструкции используется восемь винтов, которые позволяют машине взлетать и приземляться вертикально. При этом тестируемые в настоящее время Airspeeder Mk3 способны разгоняться до 250 км/ч.

Что касается опубликованного видео, то в нём два управляемых дистанционно аппарата Airspeeder Mk3 поднялись на высоту около 15 метров и пронеслись над специально подготовленной аэродинамической полосой длиной в 300 метров. Машины находились под управлением операторов соревнующихся команд «Альфа» и «Браво», задача которых состояла в том, чтобы максимально быстро преодолеть дистанцию и победить в драг-гонке. Во время этой короткой гонки мультикоптеры сумели разогнаться примерно до 160 км/ч.

Alauda заявила, что на видео демонстрируется предсезонная тестовая гонка, добавив, что первая серия гонок под названием EXA с участием Airspeeder Mk3 пройдёт в начале следующего года. Хотя летающие машины компании выглядят внушительно и располагают кабинами для пилотов, во время гонок они будут управляться дистанционно, по крайней мере на данном этапе. В компании сообщили, что в кабинах дронов могут разместиться роботы, которые будут имитировать движения, которые создавал бы человек в процессе управления полётом.



