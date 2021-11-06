Ducati выпустила передовой электрический самокат Pro-III стоимостью 799 евро

Ducati представила свой самый продвинутый электросамокат — Ducati Pro-III, стоимостью 799 евро. Компания заявляет, что Pro-III является самым лучшим электросамокатом в её модельном ряду Ducati Urban, который объединяет средства персональной мобильности на электрической тяге.

Ducati выпустила передовой электрический самокат Pro-III стоимостью 799 евро

Источник изображений: Ducati

Одной из самых любопытных особенностей новинки является возможность запуска при помощи NFC-метки. Таким образом, воспользоваться самокатом сможет только его владелец, имеющий с собой NFC-брелок. Pro-III оборудован двигателем мощностью 350 Вт, который может обеспечить максимальную скорость в 25 км/ч. Ducati Pro-III оборудован 468 Вт·ч аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 50 км.

Ducati выпустила передовой электрический самокат Pro-III стоимостью 799 евро

Следует отметить, что Ducati сама не занимается производством электросамоката, а пользуется услугами сторонних компаний. Легендарный итальянский производитель мотоциклов до сих пор не представил конкретных шагов по отказу от ДВС и переходу на электрические моторы в своей продукции. Тем не менее, компания заявила, что с 2023 года станет единственным поставщиком гоночных электробайков для серии MotoE. Пока неясно, наладит ли сама Ducati производство электрических мотоциклов, или она уже подписала договора с контрактными производителями для поставки гоночных байков под своим брендом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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