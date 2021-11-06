SkyUp запускает рейсы из еще одного украинского города: авиаперевозчик уже продает билеты на лето
Компания SkyUp объявила о запуске регулярных рейсов во многие курортные страны из еще одного украинского города. Самолеты этого лоукостера вскоре свяжут с райскими уголками еще и Запорожье.
Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
В частности, самолеты SkyUp будут летать из Запорожья в Албанию, Болгарию, Грецию, Грузию, Италию, Испанию, Кипр, Чехию и Черногорию. Естественно, что и обратные рейсы из этих стран также будут летать в Запорожье.
Регулярное авиасообщение Запорожья с этими райскими уголками земного шара начнется уже летом следующего года.
При этом уже сейчас лоукостер SkyUp продает билеты на летние рейсы в разных направлениях. Авиаперевозчик сообщает, что пока их можно купить со скидкой. Скидка довольно внушительная – 22%.
Таким образом, тот, кто уже запланировал себе отпуск на следующий год, и уже знает, когда и куда он отправится, может успеть купить билет дешевле, чем он будет стоить летом. Однако нужно поторопиться: лоукостер SkyUp будет продавать билеты на летние рейсы со скидкой только до 11 ноября.
Напомним, ранее компания SkyUp заявила, что запускает авиаперелеты из Одессы и Киева в Тель-Авив. Планируют еженедельно отправлять туда и обратно до четырех рейсов.