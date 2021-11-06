На Николаевщине в результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека, в том числе два малолетних ребенка

В Николаевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, из них два ребенка.

Об этом сообщили местные спасатели.

Служба спасения получила информацию об аварии 6 ноября в 01:50.

ДТП произошло на автодороге Одесса-Мелитополь возле с. Шевченково Николаевского района с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.

В результате ВАЗ опрокинулся и вылетел в кювет.

В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте 5-ти и 3-х лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.

37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался.

В настоящее время на месте ДТП работают следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты.

По данному факту полицейские возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, 1 ноября в дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области, погиб тренер с киокушинкай-карате Руслан Тодорашко и трое его воспитанников из Кривого Рога.