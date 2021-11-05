180 км/ч по Харькову: полиция задержала водителя

В Харькове правоохранители привлекли к ответственности водителя внедорожника Range Rover, который ездил по городу со скоростью 180 км/ч. Об этом проинформировал общественность заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

180 км/ч по Харькову: полиция задержала водителя

К сожалению, в сообщении не говорится, к какой именно ответственности привлекли владельца этого внедорожника.

В Харькове сейчас полиция внимательно следит за водителями, которые значительно превышают скоростной режим. Такое повышенное внимание харьковским водителям-лихачам стало уделяться после того, как в Харькове произошло подряд несколько смертельных ДТП из-за превышения скорости.

Министерство юстиции даже объявило, что теперь в Украине будут забирать автомобили у водителей, которые значительно превышают скоростной режим в городах и при этом имеют неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. И это не просто слова…

В Харькове уже конфисковали автомобиль у водителя-должника, значительно превысившего скоростной режим. Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии. У него конфисковали Mercedes-Benz. Скоро полиция будет так поступать и в других украинских городах.

Напомним, ранее стало известно, что украинские водители стали чаще попадать в ДТП. Так, по данным патрульной полиции, за первые девять месяцев 2021 года в Украине произошло 137 286 ДТП. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.


Максимов Віталій, Тудей

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