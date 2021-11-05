На Тернопольщине второй раз за день ограничено движение транспорта из-за ДТП с фурой

Аварии произошли вблизи Тернополя и Черткова.

Около 17:00 на автодороге "Тернополь - Чортков" фура перекрыла дорогу. ДТП произошло возле села Мухавка Чортковского района.

Об этом со ссылкой на патрульную полицию сообщило местное издание OVOD.

Фото: https://t.me/ovodtrue

Это второй подобный случай за сутки.

Утром 5 ноября из-за ДТП было ограничено движение транспорта на автодороге М-09 "Тернополь – Львов – Рава-Русская".

В патрульной полиции Тернопольской области сообщили, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика на проезжую часть.

Авария произошла в нескольких километрах от Тернополя.

Как сообщил OVOD, на момент ДТП возле Чорткова фура, которая утром перевернулась на трассе "Тернополь – Львов", еще лежала на дороге.

Напомним, в начале сентября в Самборском районе Львовской области фура врезалась в магазин в центре города Рудки. Погибли водитель и два пешехода, еще двое получили тяжелые травмы.

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