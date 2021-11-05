В Сети показали новый кроссовер Renault

В Сети разметили рендерное изображение Renault Koleos нового поколения. В продаже эта новинка появится в конце 2023 года.

По данным французских СМИ , новый Koleos получит новое название. Компания Renault откажется от названия Koleos, чтобы новый кроссовер не ассоциировался со старым паркетником. Это будет флагманский кроссовер в модельной линейке французского автогиганта.

Сейчас эта новинка имеет внутризаводской индекс DHN. Как будет называться серийная версия – пока не известно.

В линейку двигателей войдет всего один силовой агрегат. Это трехцилиндровый 1,2 л бензиновый мотор E-Tech мощностью от 140 до 230 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач. Но возможно, покупателям также предложат версию с гибридной силовой установкой или даже с полностью электрической силовой установкой.

Между тем, Renault планирует изменить названия, по меньшей мере, двух своих кроссоверов. Причина – не очень хорошие продажи. Автомобили поменяют свои названия в новых поколениях. Речь идет про Koleos и про Kadjar.

Напомним, что серийное производство Koleos первого поколения началось в 2016 году. Боссы французского автогиганта рассчитывали, что он будут пользоваться большим спросом среди семей, ведь у него три ряда сидений, но этого не произошло.

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