В Сети показали новый кроссовер Renault

В Сети разметили рендерное изображение Renault Koleos нового поколения. В продаже эта новинка появится в конце 2023 года.

В Сети показали новый кроссовер Renault

По данным французских СМИ, новый Koleos получит новое название. Компания Renault откажется от названия Koleos, чтобы новый кроссовер не ассоциировался со старым паркетником. Это будет флагманский кроссовер в модельной линейке французского автогиганта.

Сейчас эта новинка имеет внутризаводской индекс DHN. Как будет называться серийная версия – пока не известно.

В линейку двигателей войдет всего один силовой агрегат. Это трехцилиндровый 1,2 л бензиновый мотор E-Tech мощностью от 140 до 230 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач. Но возможно, покупателям также предложат версию с гибридной силовой установкой или даже с полностью электрической силовой установкой.

В Сети показали новый кроссовер Renault

Между тем, Renault планирует изменить названия, по меньшей мере, двух своих кроссоверов. Причина – не очень хорошие продажи. Автомобили поменяют свои названия в новых поколениях. Речь идет про Koleos и про Kadjar.

Напомним, что серийное производство Koleos первого поколения началось в 2016 году. Боссы французского автогиганта рассчитывали, что он будут пользоваться большим спросом среди семей, ведь у него три ряда сидений, но этого не произошло.

Ранее эксперты назвали пять лучших кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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