В 2022 году в Украине полиция резко усилит контроль за водителями

В 2022 году в Украине полиция планирует значительно усилить контроль над водителями. Это будет происходить сразу по нескольким направлениям, рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В 2022 году в Украине полиция резко усилит контроль за водителями

В частности, в 2022 году на украинских дорогах планируют установить 210 комплексов автофиксации нарушений ПДД. К концу следующего года за украинскими водителями будут следить уже 480 камер автофиксации нарушений ПДД. Причем их функционал расширится.

Если сейчас приборы "Каскад" фиксируют только нарушение водителями скоростного режима, то в 2022 году они начнут регистрировать автомобили, проезжающие на красный сигнал светофора и выезжающие на полосу встречного движения.

Тестирование системы на фиксацию новых нарушений ПДД начнется уже в первом квартале 2022 года.

Кроме того, полиция хочет привлекать территориальные громады к обеспечению безопасности на дорогах. Планируется создание в территориальных громадах соответствующих подразделений, на которые возложат функции организации безопасности дорожного движения.

Белошицкий подчеркнул, что за год работы в Украине камер автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с погибшими и травмированными в местах, где они установлены, снизилось почти на 65% (по сравнению со средним показателем за прошедшие три года).

Ранее стало известно, что с 1 ноября в Украине начали действовать обновленные ПДД. Изменения в основном коснулись дорожной разметки и дорожных знаков.


Максимов Віталій, Тудей

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