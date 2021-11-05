Мисс Украина Вселенная Анна Неплях попала в серьезное ДТП

Самая красивая украинка, 27-летняя уроженка Днепра Анна Неплях стала виновницей серьезного ДТП. Поклонникам победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021" показала фото своего разбитого автомобиля.

Самая красивая украинка Анна Неплях попала в ДТП

Королева красоты попала в аварию в центре Киева, не рассчитывав тормозной путь, врезалась в авто, которое по эффекту домино врезалось еще в одно. К счастью, никто не пострадал.

"Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. Со мной и людьми все в порядке. А вот с красным пирожком (авто) все не очень хорошо. У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто я не успела рассчитать тормозной путь, и врезалась в авто", — рассказала девушка.

Анна Неплях была очень рада, что мужчины-водители не стали ее винить, а отнеслись к ситуации с пониманием и поддержали ее. С места события королеву красоты забрал парень, а машину эвакуировали в ремонт.

Самая красивая украинка Анна Неплях попала в ДТП

"Мисс Украина Вселенная" не стала сильно переживать, а вынесла из случившейся истории урок. Анна Неплях отметила, что таким образом Вселенная дала ей понять, что пора притормозить и не спешить жить.

"Заземлиться. Замедлиться. Сегодняшнее ДТП показало, что нужно не спешить жить, я везде успею и так, а буду спешить – меня остановят. Эта ситуация показала мне, какие замечательные и заботливые люди со мной рядом. Ведь не вещи/машины делают нас счастливыми, а именно люди", — отметила она в Инстаграм.

Самая красивая украинка Анна Неплях попала в ДТП

Напомним, самая красивая украинка Анна Неплях показала себя без макияжа: “Мисс? Реально?“


Анастасия Березовская, Тудей

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