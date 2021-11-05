Укрзализныця рассказала о повышении цен на билеты

Украинский перевозчик Укрзализныця сообщила о планах на повышение цен на проезд в железнодорожном транспорте в 2022 году. В компании рассказали, как изменятся тарифы и цены на билеты для пассажиров.

Укрзализныця с 29 апреля 2021 года начала проводить индексацию цен на билеты для пассажиров. Пересчет тарифов в текущем году был запланирован заранее и выполняется в соответствии с финансовым планом компании-перевозчика. Индексация стоимости билетов прошло согласование с тремя министерствами, а также железнодорожными профсоюзами. В связи с этим, цены на проезд в пассажирских поездах повышаются на 2% каждый месяц до конца 2021 года.

В Укрзализныце отмечают, что планов относительно повышения цен на проезд в железнодорожном пассажирском транспорте в 2022 году пока нет.

Компания-перевозчик также напоминает украинцам, что пассажиры могут сэкономить значительную часть стоимости билета, если позаботятся о его покупке заранее.

"Уже сейчас пассажиры могут сэкономить до 65% стоимости билета, планируя свое путешествие заранее", — отметили в Укрзализныце.

Напомним, ранее Укрзализныця сообщила о введении в эксплуатацию новых вагонов. На какие условия могут рассчитывать пассажиры?