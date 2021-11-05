Исследование: 25% бензина А-95 на АЗС в Украине - “бодяга“

Эксперты Института потребительских экспертиз провели новую экспертизу бензина А-95 и получили шокирующие результаты. Оказывается, 25% этого бензина, который продают украинские АЗС, является так называемой "бодягой".

Бензин А-95 для поверки взяли в 14 популярных сетях в разных областях. Все образцы прошли проверку по 4 параметрам: октановое число, содержание серы, и объемные части ароматических углеводородов и бензола.

Зеленая зона

Бензин А-95 соответствует всем нормативам в сетях WOG, ОККО, ZOG и Prime. При этом в сети WOG очень большой запас прочности по октановому числу (95,6 единиц). У ZOG (95,5 единиц). Во всех этих сетях бензин соответствует стандарту Евро-5. Содержание серы, ароматических углеводородов и бензола – с запасом или просто соответствие нормам.

Синяя зона

В сетях Avantage 7, SHELL, KLO, BVS,CHIPO и Kraft бензин А-95 соответствует всем нормам, но без запаса. К этому топливу претензий нет. Бензины Avantage 7, BVS, CHIPO и Kraft показали запас по октановому числу на уровне зелёной зоны.

Красная зона

Из всех проверенных образцов хуже всего качество бензина А-95 в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, BrentOil и Циклон (Днепропетровская область).

В сетях БРСМ-нафта, МОТТО и BrentOil не хватает октана - 93,3 ед., 92,4 ед. и 92,4 ед. соответственно. Фактически там продают "девяносто второй" по цене "пятого".

В бензине А-95 сети МОТТО содержание серы в 2 раза больше нормы.

В бензине А-95 сети БРСМ-нафта бензола в 5 раз больше нормы, а в сетях МОТТО и Циклон – в 3 раза.

Напомним, ранее Институт потребительских экспертиз обвинил БРСМ, Motto и SunOil в очень низком качества бензина и нежелании его улучшать.