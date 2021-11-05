Электромобили Tesla Model 3 и Model Y в США в очередной раз подорожали на $1000

С весны этого года повышение розничных цен на электромобили Tesla американской сборки стало настолько регулярным, что происходило до двух раз в месяц. Ноябрь только начался, но компания уже подняла розничные цены для американских покупателей Model 3 и Model Y на $1000 по всем предлагаемым комплектациям. Это уже обеспечило удорожание самой доступной Tesla на 20 % с начала текущего года.

Источник изображения: Tesla

Прежние волны повышения цен в отдельных случаях обходили стороной среднюю комплектацию Tesla Model 3, предлагаемую в США с полным приводом, но на этот раз на тысячу долларов США выросла и её стоимость. Младшая комплектация Standard Range Plus подорожала с $43 990 до $44 990, средняя Long Range AWD — с $49 990 до $50 990, а старшая Performance выросла в цене с $57 990 до $58 990. Самый доступный электромобиль марки на американском рынке с начала года подорожал на 21 %, как поясняет Electrek. Не обошлось, правда, и без приятных мелочей — уже в базовом варианте Tesla Model 3 теперь оснащается подогревом рулевого колеса и заднего ряда сидений.

В гамме выпускаемых в США Tesla Model 3 и Model Y одновременно появился новый бесплатный цвет Midnight Silver Metallic, за который доплачивать не нужно. Второй бесплатный вариант окраски — это жемчужно-белый перламутр. Зато за чёрный вариант окраски покупатель теперь должен отдать на $500 больше, чем в прошлом месяце.

В отличие от Китая, в США компания предлагает только две комплектации кроссоверов Tesla Model Y, и на этой неделе они обе подорожали на тысячу долларов: до $57 990 и $62 990 соответственно. Цветовая гамма изменилась таким же образом, как в случае с Tesla Model 3. Сроки доставки заказанных электромобилей тоже меняются едва ли не ежедневно. Базовый вариант Tesla Model 3 клиент из США будет должен ждать до июня, а вот обе старшие комплектации можно получить к декабрю. В случае с кроссовером Tesla Model Y старшую версию придётся ждать до января.



