Toyota показала свой самый дешевый кроссовер

Компания Toyota официально представила свой новый бюджетный субкомпактный кроссовер Toyota Aygo X. Его продажи начнутся в Европе в 2022 году.

Toyota показала свой самый дешевый кроссовер

Toyota Aygo в первых двух поколениях был хэтчбеком. Теперь он стал кроссовером, что подчеркивает X в его названии. При этом он стал больше, чем его предшественник.

В частности, Aygo X на 235 мм длинней, чем Aygo второго поколения. Его длина составляет 3700 м, ширина – 1740 мм, высота – 1525 мм. То есть он по всем параметрам больше. При этом у Aygo X дорожный просвет увеличился на 11 мм по сравнению с предшественником. Этот кроссовер получил 18-дюймовые колесные диски.

Toyota показала свой самый дешевый кроссовер

В салоне на приборной панели есть 9-дюймовый дисплей. Кроссовер оснащается большим количеством систем коммуникации и безопасности, в том числе адаптивным круиз-контролем, системой обнаружения пешеходов ночью, системами обнаружения днем велосипедистов и удержания полосы движения и др.

Toyota показала свой самый дешевый кроссовер

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 72 л.с. и 93 Нм крутящего момента, который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или с бесступенчатой коробкой передач. С механической коробкой передач максимальная скорость составляет 158 км/ч. Расход топлива – всего 4,7 литра на 100 км пути.

Toyota Aygo X будут выпускать в Чехии. Его продажи начнутся в 2022 году. Цены еще не объявлены.

Toyota показала свой самый дешевый кроссовер

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи кроссовера Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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