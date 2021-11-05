Впервые у водителя-лихача забрали автомобиль за неоплаченный штраф

Государственная исполнительная служба Украины забрала автомобиль у водителя, который в Харькове существенно превысил скорость и при этом не оплатил выписанные на него ранее штрафы за нарушение ПДД. Об этом рассказали в Минюсте.

Впервые у водителя-лихача забрали автомобиль за неоплаченный штраф

Впервые в Украине у водителя-должника конфисковали автомобиль после того, как он превысил существенно скорость – ехал более 150 км/ч.

Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии. Он задолжал госбюджету 80 тысяч гривен за превышение скорости и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (2 эпизода).

Впервые у водителя-лихача забрали автомобиль за неоплаченный штраф

Напомним, ранее после нескольких смертельных ДТП в Харькове, произошедших из-за того, что водители существенно превышали скорость, Министерство юстиции выступило с инициативой забирать у них автомобили. Вначале эту практику внедрили, как видите, в Харькове. На очереди – Киев. Потом ее внедрят и в других городах нашей страны.

Под существенным превышением скорости подразумевается движение в городе со скоростью 150 км/ч и больше.

Предполагается, что таким образом с украинских дорог уберут самых опасных водителей-лихачей, которые к тому же не оплачивают штрафы за нарушение ПДД. Получится ли это у правоохранителей – покажет время.

Впервые у водителя-лихача забрали автомобиль за неоплаченный штраф

Ранее стало известно, что с 1 ноября в Украине начали действовать обновленные ПДД. Изменения в основном коснулись дорожной разметки и дорожных знаков.


Максимов Віталій, Тудей

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