В Житомире освоили производство корпусов для БТР-4Е

Раньше их производили на частном ЛКМЗ.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" начало серийное производство корпусов для украинских БТР-4Е.

Об этом сообщил концерн "Укроборонпром".

Ранее Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова, производящее бронированные машины, было вынуждено закупать корпуса для них у частного производителя - Лозовского кузнечно-механического завода.

Первую партию житомирских корпусов планируется передать в Харьков до конца 2021 года.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, что из-за проблем с корпусами бронетранспортеров "Укроборонпром" в 2019 году сорвал контракт на 45 БТР. Выполнить его удалось только после вмешательства президента Владимира Зеленского.

В марте 2021 г. стало известно, что ХКБМ подписало с Министерством обороны Украины новый контракт на изготовление 75 БТР-4, из которых 60 машин в новой плавучей версии для Морской пехоты ВМСУ.

Бронетранспортер БТР-4Е – это бронированная четырехосная колесная боевая машина, на базе которой создано целое семейство машин (командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и т.п.). Бронетранспортер БТР-4Е является исключительно украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение.