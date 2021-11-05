"Президентская" авиакомпания получила права на шесть внутренних рейсов и два международных

Новая украинская авиакомпания AirOcean Airlines получила право на эксплуатацию шести внутренних рейсов и двух международных.

Об этом говорится в приказах Государственной авиационной службы №1697, 1696, 1690 и 1689 "О предоставлении прав на эксплуатацию воздушных линий".

С 10 ноября на неограниченный срок на регулярной основе Air Ocean Airlines разрешили летать по маршрутам: Черновцы – Киев – Черновцы, Киев – Львов – Киев , Запорожье – Киев – Запорожье, Львов – Харьков – Львов, Львов – Днепр – Львов (частота рейсов неограничена)

С 15 декабря на неограниченный срок Air Ocean Airlines разрешили летать по маршруту Киев – Ивано-Франковск – Киев ( частота рейсов неограничена)

Кроме того, Air Ocean Airlines получила права для выполнения регулярных международных рейсов на маршруте Киев – Амман – Киев (дважды в неделю, с 21 ноября на неограниченный срок) и чартерных на маршруте Черновцы – Стамбул – Черновцы (четыре раза на неделю, с 21 ноября 2021 по 26 марта 2022).

Air Ocean Airlines - государственная авиакомпания, созданная по распоряжению Владимира Зеленского. О первом рейсе перевозчика 30 октября сообщило ГП "Антонов". Рейс был осуществлен в Харьков, хотя билеты на него не продаются ни в аэропортах, ни на сайте перевозчика.

Авиакомпания будет работать на самолетах разработки ГП "Антонов". На сегодняшний день во флоте Air Ocean Airlines два самолета Ан-148. До конца этого года должен быть поставлен еще один самолет, в течение первого-второго квартала 2022 года – еще три самолета. В общей сложности компания планирует эксплуатировать до 10 самолетов такого типа.