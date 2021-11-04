BMW скоро начнет продавать новый универсал

Фотошпионы впервые заметили во время дорожных тестов обновленный универсал BMW 3-Series Touring. В продаже он появится в 2022 году.

Обновленный BMW 3-Series Touring тестируют на дорогах общего пользования с камуфляжем в передней и задней части. Значит, именно там и произойдут изменения в дизайне.

В частности, 3-Series Touring получит новую оптику в стиле новых BMW X3 и X4, а также новые бамперы, рестайлинговую решетку радиатора (она не увеличится в размерах) и новые задние фонари. В целом изменения в дизайне кузова будут примерно такими же, как и в дизайне обновленного седана 3-Series.

В салоне будет новая компоновка приборной панели. Ожидается, что салон будет сделан примерно в таком же стиле, как у электрического седана BMW i4. Универсал получит новейшую информационно-развлекательную систему iDrive.

G20/G21 3 Series, впервые представленный в 2018 году, уже нуждается в обновлении, так как, судя по всему, эту модель баварский автогигант не будут снимать с конвейера.

Обновленный BMW 3-Series Touring появится в продаже в 2022 году. Он будет продаваться как модель 2023 года. Цены пока еще не объявлены.

Напомним, ранее стало известно, что BMW разрабатывает новый гибридный минивэн.