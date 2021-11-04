BMW скоро начнет продавать новый универсал

Фотошпионы впервые заметили во время дорожных тестов обновленный универсал BMW 3-Series Touring. В продаже он появится в 2022 году.

BMW скоро начнет продавать новый универсал

Обновленный BMW 3-Series Touring тестируют на дорогах общего пользования с камуфляжем в передней и задней части. Значит, именно там и произойдут изменения в дизайне.

В частности, 3-Series Touring получит новую оптику в стиле новых BMW X3 и X4, а также новые бамперы, рестайлинговую решетку радиатора (она не увеличится в размерах) и новые задние фонари. В целом изменения в дизайне кузова будут примерно такими же, как и в дизайне обновленного седана 3-Series.

BMW скоро начнет продавать новый универсал

В салоне будет новая компоновка приборной панели. Ожидается, что салон будет сделан примерно в таком же стиле, как у электрического седана BMW i4. Универсал получит новейшую информационно-развлекательную систему iDrive.

G20/G21 3 Series, впервые представленный в 2018 году, уже нуждается в обновлении, так как, судя по всему, эту модель баварский автогигант не будут снимать с конвейера.

Обновленный BMW 3-Series Touring появится в продаже в 2022 году. Он будет продаваться как модель 2023 года. Цены пока еще не объявлены.

BMW скоро начнет продавать новый универсал

Напомним, ранее стало известно, что BMW разрабатывает новый гибридный минивэн.


Максимов Віталій, Тудей

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