Народный депутат от партии “За майбутнє“ купила Infiniti по цене Lanos

Народный депутат Верховной Рады Украины от партии "За майбутнє" Анна Скороход купила премиальный кроссовер Infiniti QX60 2017 года за 139 500 гривен. Об этом сообщают некоторые украинские СМИ.

Народный депутат от партии “За майбутнє“ купила Infiniti по цене Lanos

В сообщении говорится, что эта сделка была осуществлена в апреле 2021 года.

Для нас остается загадкой, почему 4-летний Infiniti QX60 в рабочем состоянии стоит так мало. Примерно за такие же деньги в нашей стране можно купить Daewoo Lanos, которому 8-10 лет.

Сама Анна Скороход не рассказала, каким образом ей удалось совершить такую выгодную сделку. Во всяком случае, в Сети мы ее комментарий не нашли.

Народный депутат от партии “За майбутнє“ купила Infiniti по цене Lanos

Напомним, что в 2016 году появился обновленный Infiniti QX60. Он получил некоторые изменения в дизайне кузова, модернизированную подвеску, улучшенное рулевое управление, а также улучшенную звукоизоляцию салона.

Под капотом находится 3,5 л бензиновый двигатель мощностью 262 л.с., который работает с бесступенчатым вариатором. Есть также версия с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и электромотора.

Напомним, ранее стало известно, что знаменитый украинский боксер Александр Усик купил себе Mercedes-Benz G63 AMG 6?6.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Авиаперевозчик Windrose сокращает рейсы в Украине: названа причинаАвиаперевозчик Windrose сокращает рейсы в Украине: названа причина
Киевский метрополитен предупреждает о штрафах для невакцинированных пассажировКиевский метрополитен предупреждает о штрафах для невакцинированных пассажиров
Amazon принадлежат 20 % акций производителя электромобилей RivianAmazon принадлежат 20 % акций производителя электромобилей Rivian
Штраф 17 тысяч гривен грозит пассажирам столичного метрополитена, у которых не будет ковид-сертификатаШтраф 17 тысяч гривен грозит пассажирам столичного метрополитена, у которых не будет ковид-сертификата
С завтрашнего дня максимальная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/чС завтрашнего дня максимальная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-10 автомобилей, которые больше всего теряют в цене за 5 летТОП-10 автомобилей, которые больше всего теряют в цене за 5 лет
В Харькове второй раз за два дня произошло смертельное ДТП с участием Infiniti
В полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержанВ полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержан
В Харькове водитель Infiniti на бешеной скорости снес авто, погиб один человекВ Харькове водитель Infiniti на бешеной скорости снес авто, погиб один человек
Младшая версия Tesla Model X прибавила в цене $5000 и стала дороже $100 000Младшая версия Tesla Model X прибавила в цене $5000 и стала дороже $100 000
Ржавый 50-летний автомобиль продают по цене суперкара: чем он цененРжавый 50-летний автомобиль продают по цене суперкара: чем он ценен
Электромобиль по цене всего 2000 долларовЭлектромобиль по цене всего 2000 долларов
Международный аэропорт "Ужгород" полноценно возобновил работуМеждународный аэропорт "Ужгород" полноценно возобновил работу
Самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустилиСамолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустили
Украинец продаёт уникальный автомобиль по цене двух смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости