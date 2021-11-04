Народный депутат от партии “За майбутнє“ купила Infiniti по цене Lanos

Народный депутат Верховной Рады Украины от партии "За майбутнє" Анна Скороход купила премиальный кроссовер Infiniti QX60 2017 года за 139 500 гривен. Об этом сообщают некоторые украинские СМИ .

В сообщении говорится, что эта сделка была осуществлена в апреле 2021 года.

Для нас остается загадкой, почему 4-летний Infiniti QX60 в рабочем состоянии стоит так мало. Примерно за такие же деньги в нашей стране можно купить Daewoo Lanos, которому 8-10 лет.

Сама Анна Скороход не рассказала, каким образом ей удалось совершить такую выгодную сделку. Во всяком случае, в Сети мы ее комментарий не нашли.

Напомним, что в 2016 году появился обновленный Infiniti QX60. Он получил некоторые изменения в дизайне кузова, модернизированную подвеску, улучшенное рулевое управление, а также улучшенную звукоизоляцию салона.

Под капотом находится 3,5 л бензиновый двигатель мощностью 262 л.с., который работает с бесступенчатым вариатором. Есть также версия с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и электромотора.

Напомним, ранее стало известно, что знаменитый украинский боксер Александр Усик купил себе Mercedes-Benz G63 AMG 6?6.