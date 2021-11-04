В Кривом Роге на взяточничестве попались сразу 11 полицейских

Им инкриминируют сбор "дани" с автоперевозчиков.

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 11 сотрудникам Криворожского районного управления полиции, которым инкриминируют систематическое получение взяток от автоперевозчиков. Троих из них, в том числе и.о. начальника одного из отделов полиции, задержали в среду во время передачи очередных 40 тыс. гривен.

Об этом сообщили пресс-службы ГБР и областной прокуратуры в четверг, 4 ноября.

Всего задокументировано 11 эпизодов получения взяток полицейскими на общую сумму более 180 тыс. гривен.

"Правоохранители шантажировали местных предпринимателей, осуществлявших грузовые перевозки, в частности, горюче-смазочных материалов, металлолома, древесины. Полицейские требовали ежемесячную плату за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, а также за непривлечение к ответственности водителей грузовиков в случае нарушения правил дорожного движения", - считает следствие.

Полицейских обвиняют в ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса – вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Правоохранительные органы провели 17 обысков по месту жительства полицейских и в здании районного управления полиции, изъяв служебную документацию, черновые записи, несколько компьютеров, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства на общую сумму более 44 тыс. гривен.

Напомним, что несколько дней назад СБУ задержала сотрудника ГБР по подозрению в провокации подкупа.

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