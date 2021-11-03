Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию отремонтированной бронетехники

Техника оснащена новейшими средствами связи, системами наблюдения и современными приборами освещения.

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" отремонтировало партию БМП-2 и БРЭМ-2 и передало ее в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”.

"Машины прошли полный цикл капитального ремонта и модернизации в соответствии с условиями государственного контракта. Техника оснащена новейшими средствами связи, системами наблюдения и современными приборами освещения", - говорится в сообщении.

Ремонт гусеничной техники, в частности БРЭМ-2, является основным профилем предприятия. БРЕМ-2 выполнена на базе БМП-1, имеет противопулевую броневую защиту, хорошую проходимость и маневренность, способна преодолевать водные препятствия вплавь, оснащена средствами маскировки, защиты от оружия массового уничтожения и ПВО, а также вооружена пулеметом, что позволяет вести огонь по воздушным и наземным целям.

Для ремонтно-эвакуационных работ эта техника оборудована электросварочным оборудованием, лебедкой, буксирным кронштейном и штангами жесткой сцепки. Грузоподъемные работы БРЭМ производит благодаря стреловому поворотному крану с дооборудованием тросами-стяжками, а над крышей расположена специальная платформа с откидными бортами для перевозки грузов и запасных частей.

Напомним, в апреле этого года Львовский бронетанковый завод (ЛБТО) передал украинским военным пять модернизированных танков Т-64 и Т-72.

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