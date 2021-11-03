В Украине усилили контроль за водителями

По данным полиции, 3 ноября в Украине появилось 18 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. Эти системы фиксируют водителей, которые нарушают скоростной режим.

В частности, новые камеры автофиксации нарушений ПДД появились в Херсоне (2), Одессе (9), Хмельницком (3) и в Запорожской области (2).

Таким образом, теперь на украинских дорогах установлено уже 236 камер автофиксации нарушений ПДД.

Первые приборы "Каскад" (так официально называется система автофиксации нарушений ПДД) появились в Украине в марте 2020 года. Но первые месяцы они работали в тестовом режиме, без штрафа водителям. Официально они начали работать в июне 2020 года.

За первый год работы в Украине приборов "Каскад" количество ДТП не стало меньше. Наоборот, увеличилось. Зато стало меньше смертельных ДТП и снизилось количество травмированных в авариях.

Ожидается, что в течение ближайших 2-3 лет на украинских дорогах установят около 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД. Они появятся во всех регионах и во всех больших населенных пунктах.

Напомним, ранее мы рассказали, что будет, если своевременно не оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.