В РоSSии разбился белорусский Ан-12, погибли семь человек

Самолет выполнял грузовой рейс в Иркутск.

В РоSSии разбился белорусский Ан-12, погибли семь человек
Фото: Youtube

В среду, 3 ноября, в Иркутском районе исчез с радаров грузовой самолет Ан-12, выполнявший рейс с Чукотки с промежуточной посадкой в Якутске.

Как сообщает местное издание "Иркутск Сегодня", самолет упал в районе села Пивовариха в нескольких километрах от пункта назначения. На его борту, по предварительным данным, находились семь человек. Все они погибли.

После падения самолет загорелся.

Авиационная катастрофа произошла в 19:45 по местному времени.

Фото: Соцсети

Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" и занимался перевозкой продуктов на Чукотку, пишет ТАСС. Причиной падения могла стать ошибка пилотов или техническая неисправность.

Десантно-транспортный самолет Ан-12 совершил первый полет в 1957 году. Всего за период с 1957 г. по 1972 г. были выпущены 1 243 самолета Ан-12 разных модификаций.

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