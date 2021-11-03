Японское издание Response показало на рендере как примерно будет выглядеть рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. Ожидается, что он появится в продаже в 2022 или 2023 году.

Land Cruiser Prado текущего (четвертого) поколения появился в продаже 12 лет назад. Конечно, рамные внедорожники не часто меняют поколения, но все-таки японцам уже пора поставить на конвейер новый Prado.

Ожидается, что Prado пятого поколения сохранит свой традиционный дизайн кузова, но получит некоторые современные элементы. То есть в этом случае японский автогигант пойдет по такому же пути, по которому создавали Toyota Land Cruiser 300.

В линейке двигателей будет несколько силовых агрегатов. Возможно, покупателям предложат гибридную версию. Предполагается, что гибридная силовая установка у этого внедорожника будет состоять из 2,4 л бензинового двигателя и электромотора.

Когда начнутся продажи нового Land Cruiser Prado – точно не известно. Глобальный дефицит микрочипов постоянно вносит коррективы в производственные планы автопроизводителей, и Toyota не исключение. По слухам, его продажи могут начаться в 2022 или 2023 году.

В Украине сейчас Land Cruiser Prado стоит от 1 232 694 гривен. Он оснащается 4,0 л бензиновым двигателем мощностью 282 л.с.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.