Skoda показала свой новый компактный седан

Skoda показала на тизере свой новый бюджетный компактный седан Skoda Slavia. Его официальная премьера состоится совсем скоро – 18 ноября.

К сожалению, в реальности новый чешский седан, судя по всему, будет не таким красивым, как на тизере. В частности, у него будут не такие большие колеса. Дверные ручки у него будут стандартными. Тем не мене мы уверены, что Slavia получит более привлекательный и современный дизайн, чем Skoda Rapid, который она, собственно, и должна будет заменить на некоторых рынках.

Slavia разработана на платформе MQB A0-IN специально для Индии. Технически этот седан связан с Volkswagen Virtus, который практически является седаном Polo.

Длина Slavia составляет 4541 мм, ширина – 1752 мм, высота – 1487 мм, а колесная база – 2651 мм.

В линейку двигателей войдут только два бензиновых силовых агрегата. Базовым будет 1,0 л бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 115 л.с. Будет также версия с четырехцилиндровым 1,5 л бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая или DSG.

Как мы уже говорили, Skoda Slavia разработана для индийского рынка. Однако, не исключено, что ее будут продавать и в других странах, так как автопроизводители стараются выпускать больше глобальных моделей (чтобы не тратить много денег на разработку).

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