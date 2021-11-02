Штраф от 17 000 гривен за езду в общественном транспорте без COVID-сертификата

Украинцев заставляют платить штрафы от 17 до 34 тысяч гривен за езду в общественном транспорте без COVID-сертификатов или тестов ПЦР. О том, сколько было выявлено нарушителей карантина за первый день действия постановления, рассказали в пресс-службе полиции Киева.

Штраф от 17 тыс. грн: в полиции сообщили, сколько вынесли постановлений за езду в общественном транспорте без COVID-сертификатов или тестов ПЦР

В течение первого дня действия строгих ограничений в Киеве правоохранители успели проверить 482 единицы общественного транспорта и выявили два десятка случаев отсутствия COVID-документов у пассажиров.

Кроме того, 1 ноября, полиция проверила 244 объекта хозяйственной деятельности, где было обнаружено 18 нарушений, по которым составлены соответствующие протоколы.

В общественных местах было выявлено 121 нарушение масочного режима, в общественном транспорте - 113.

Штраф от 17 тыс. грн: в полиции сообщили, сколько вынесли постановлений за езду в общественном транспорте без COVID-сертификатов или тестов ПЦР

Как известно, в условиях ужесточения карантина граждане обязаны строго придерживаться противоковидных норм и запретов. В случае нарушения, например, если у человека нет необходимых документов, то правоохранители составляют административные протоколы о нарушении правил карантина. Далее документ направляется в суд для определения размера штрафа - предусмотренные КУпАПом взыскания от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, ранее Киевский метрополитен опубликовал требование ко всем пассажирам о необходимости предоставления одного из документов, без которых проезд в метро запрещен.


Шевченко Лилия, Тудей

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