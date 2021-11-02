В Украину пришли дожди: правила безопасной поездки для водителей

В Украину пришли осенние дожди, из-за чего увеличился риск попадания в ДТП. Патрульная полиция Киевской области дала водителям советы, чтобы поездка в дождливую погоду была безопасней…

Прежде всего правоохранители рекомендуют водителям в дождливую погоду придерживаться безопасной дистанции и ни в коем случае не нарушать скоростной режим.

Также категорически нельзя осуществлять рискованные маневры, ведь на мокрой дороге они становятся еще опасней.

Не забудьте во время движения включать ближний свет фар или противотуманные фары. Также не забывайте про ремень безопасности.

Помните, что перед поворотами и перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами нужно заранее снижать скорость.

Если на своем пути вы заметили лужу, тоже снизьте скорость. Качество дорог в нашей стране, к сожалению, продолжает оставлять желать лучшего – под лужей может быть яма или какой-нибудь другой дефект дорожного покрытия.

Если дождь усилился и видимость стала хуже, то лучше отказаться от дальнейшей поездки. Тормозите постепенно. Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Напомним, с 1 ноября 2021 года в Украине начали действовать обновленные ПДД. Изменения главным образом коснулись дорожной разметки и дорожных знаков.