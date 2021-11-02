Украинцам рассказали, какие автомобили самые популярные на вторичке

По данным Института исследований авторынка, в октябре 2021 года в Украине купили 142 904 б/у автомобиля. Самой популярной подержанной моделью, ввезенной в нашу страну в прошлом месяце, стал Volkswagen Passat.

В частности, в октябре 2021 года украинскую регистрацию получили 3 925 б/у автомобилей Volkswagen Passat. На втором месте Volkswagen Golf (3 170), а на третьем - Skoda Octavia (2 551).

В пятерку самых популярных б/у автомобилей с иностранной регистрации также вошли Renault Megane (1 911) и Ford Focus (1 572).

Самыми популярными моделями при внутренних перепродажах в октябре 2021 года стали: Daewoo Lanos (3,7 тыс), Volkswagen Passat (2,8 тыс) и Skoda Octavia (2,4 тыс). На четвертом месте Volkswagen Golf (2 тыс), а на пятом - ВАЗ 2109/21099 (1,8 тыс).

Эксперты Института исследований авторынка считают, что в ноябре 2021 года в Украине произойдет спад продаж и ввоза б/у автомобилей.

Между тем, ранее некоторые эксперты сделали прогноз, что в Украине в начале 2022 года стоимость б/у автомобилей увеличиться на 25-30%. Они считают, это произойдет из-за того, что в Европе уже подорожали подержанные машины, так как на них повысился спрос из-за дефицита новых авто.

Напомним, с 1 ноября 2021 года в Украине начали действовать обновленные ПДД. Изменения главным образом коснулись дорожной разметки и дорожных знаков.