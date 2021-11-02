Украинцам рассказали, какие автомобили самые популярные на вторичке

По данным Института исследований авторынка, в октябре 2021 года в Украине купили 142 904 б/у автомобиля. Самой популярной подержанной моделью, ввезенной в нашу страну в прошлом месяце, стал Volkswagen Passat.

Украинцам рассказали, какие автомобили самые популярные на вторичке

В частности, в октябре 2021 года украинскую регистрацию получили 3 925 б/у автомобилей Volkswagen Passat. На втором месте Volkswagen Golf (3 170), а на третьем - Skoda Octavia (2 551).

В пятерку самых популярных б/у автомобилей с иностранной регистрации также вошли Renault Megane (1 911) и Ford Focus (1 572).

Самыми популярными моделями при внутренних перепродажах в октябре 2021 года стали: Daewoo Lanos (3,7 тыс), Volkswagen Passat (2,8 тыс) и Skoda Octavia (2,4 тыс). На четвертом месте Volkswagen Golf (2 тыс), а на пятом - ВАЗ 2109/21099 (1,8 тыс).

Эксперты Института исследований авторынка считают, что в ноябре 2021 года в Украине произойдет спад продаж и ввоза б/у автомобилей.

Между тем, ранее некоторые эксперты сделали прогноз, что в Украине в начале 2022 года стоимость б/у автомобилей увеличиться на 25-30%. Они считают, это произойдет из-за того, что в Европе уже подорожали подержанные машины, так как на них повысился спрос из-за дефицита новых авто.

Напомним, с 1 ноября 2021 года в Украине начали действовать обновленные ПДД. Изменения главным образом коснулись дорожной разметки и дорожных знаков.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержанВ полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержан
Renault изменит названия некоторых своих кроссоверовRenault изменит названия некоторых своих кроссоверов
Общественный транспорт Киева повысит стоимость проездаОбщественный транспорт Киева повысит стоимость проезда
Авиаперевозчик Windrose сокращает рейсы в Украине: названа причинаАвиаперевозчик Windrose сокращает рейсы в Украине: названа причина
Land Rover официально представил Range Rover пятого поколенияLand Rover официально представил Range Rover пятого поколения
Блок рекламы


Похожие новости
У водителей, не уплачивающих штрафы за превышение скорости, будут изымать автомобилиУ водителей, не уплачивающих штрафы за превышение скорости, будут изымать автомобили
Автомобили из Германии в Украину начали завозить на поездахАвтомобили из Германии в Украину начали завозить на поездах
В полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержанВ полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержан
Ляпы случаются даже у великих: названы самые неудачные модели BMWЛяпы случаются даже у великих: названы самые неудачные модели BMW
Дорого и штрафы: Евробляхеры начали сжигать свои автомобилиДорого и штрафы: Евробляхеры начали сжигать свои автомобили
Введение обязательного техосмотра: какие машины его не пройдутВведение обязательного техосмотра: какие машины его не пройдут
Xiaomi с 2024 года начнет выпускать автомобилиXiaomi с 2024 года начнет выпускать автомобили
Названы самые технологичные автомобильные бренды 2021 годаНазваны самые технологичные автомобильные бренды 2021 года
Названы самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябреНазваны самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябре
Названы самые популярные в Украине новые кроссоверы и SUVНазваны самые популярные в Украине новые кроссоверы и SUV
Последние новости
Подгружаем последние новости