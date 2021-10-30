Штраф 17 тысяч гривен грозит пассажирам столичного метрополитена, у которых не будет ковид-сертификата

С 1 ноября в столичном метрополитене смогут ездить лишь привитые пассажиры или те, у кого есть при себе свежий отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о выздоровлении.

Штраф 17 тысяч гривен: украинцев будут штрафовать за езду в общественном транспорте

Об этом сообщило коммунальное предприятие Киевский метрополитен на своей странице в Facebook.

"С 1 ноября 2021 пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение – от 17 тысяч гривен", - пишут в объявлении.

При этом руководство метрополитена ссылается на правительственное постановление от 9 декабря 2020 года.

Штраф 17 тысяч гривен: украинцев будут штрафовать за езду в общественном транспорте

Такое жесткое требование будет действовать не только в метрополитене, но и в наземном общественном транспорте Киева. Право на проезд будут иметь лишь привитые пассажиры или те, кто будет иметь при себе ПЦР-тест, которому не более 72 часов.

Свои комментарии под этой информацией оставили многие люди. Большинство пишут, что власть пытается ущемить их права, и что никто не может заставить их вакцинироваться. Правда есть немало и тех, кто призывает уважать право других людей на жизнь, а значит, вакцинироваться.

Напомним, Укрзализныця нашла способ перевозить невакцинированных граждан. Они могут срочно привиться на вокзале или там же пройти экспресс-тест на ковид.


Марченко Любов, Тудей

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