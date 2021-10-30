Что будет, если не оплатить штраф за нарушение ПДД

В Украине полиция ежегодно составляет в отношении водителей за нарушение ПДД десятки тысяч административных протоколов. Далеко не все водители их оплачивают своевременно, а некоторые вообще не оплачивают. Сегодня мы расскажем о том, какие могут быть последствия за неуплату штрафа.

Что будет, если не оплатить штраф за нарушение ПДД

Административный штраф водители, как, впрочем, и все остальные правонарушители, должны оплатить не позднее чем через 15 дней с момента получения соответствующего постановления.

Если постановление о штрафе оспаривается в суде, то его нужно оплатить не позднее, чем через 15 дней после того, как будет получено сообщение, что жалоба осталась без удовлетворения.

Обратите внимание, что если водитель оплатит штраф за нарушение ПДД, зафиксированное системой автофиксации в течение первых 10 дней, то сумма штрафа будут снижена на 50%. То есть в этом случае штраф буде в 2 раза меньше.

Контроль за своевременным исполнением административного постановления возложен на орган (служебное лицо), который вынес постановление и на другие органы государственной власти, как того предусматривает статья 305 Кодекса Украины про административные правонарушения.

Если административный штраф не оплачен в установленные сроки, то полиция передает материалы в Исполнительную службу. В результате с правонарушителя взимается штраф в двойном размере, а также еще и расходы, понадобившиеся на учет обозначенных правонарушений.

Если дело "запустить", то из-за неуплаты штрафа в несколько сот гривен исполнительная служба заблокирует банковские счета. Потери от такой ситуации будут намного больше.

Напомним, ранее в Украине усилили наказание за некоторые нарушения правил дорожного движения.


Максимов Віталій, Тудей

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