Amazon принадлежат 20 % акций производителя электромобилей Rivian

О взаимоотношениях гиганта интернет-торговли Amazon и молодого производителя электрических внедорожников Rivian было известно не так много. Первая из компаний заказала второй производство 100 тысяч коммерческих фургонов на электротяге и вложилась в капитал Rivian, но только теперь стало известно, что Amazon принадлежат 20 % акций американского автопроизводителя.

Amazon принадлежат 20 % акций производителя электромобилей Rivian

Источник изображения: Bloomberg

К соответствующим откровениям Amazon подтолкнула публикация квартальной отчётности. Интернет-гигант раскрыл, что по состоянию на конец прошлого квартала являлся держателем привилегированных акций Rivian, которые формируют 20 % капитала этого автопроизводителя. Напомним, на данный момент Rivian удалось привлечь около $10,5 млрд от различных инвесторов, а в ходе публичного размещения акций компания рассчитывает реализовать пакет акций на сумму от $5 до $8 млрд. Капитализация компании при этом оценивается в $80 млрд.

Важным шагом на пути привлечения средств для Rivian в прошлом месяце стало начало поставок первых электрических пикапов R1T клиентам в США. Контракт с Amazon предусматривает выпуск 10 тысяч электрических фургонов для доставки товаров к концу следующего года. Всего к концу десятилетия Rivian должна отгрузить 100 тыс. таких фургонов. Некоторые источники считают, что обслуживание заказов Amazon даже вынудит Rivian жертвовать интересами частных покупателей, которые будут ждать свои кроссоверы R1S и пикапы R1T.

Пока все три модели электромобилей планируется производить на предприятии Rivian в Иллинойсе, но партнёры обсуждают возможность строительства второго предприятия в Техасе, которое обойдётся примерно в $5 млрд. Не исключено, что сборку фургонов для Amazon компания Rivian наладит и в Европе, поскольку местные подразделения торгового гиганта тоже заинтересованы в электрификации логистического автопарка.

Одним из крупных инвесторов Rivian остаётся и компания Ford Motor. Она уже вложила в этого производителя электромобилей не менее $820 млн и получила пакет акций в размере 5 %. Правда, если у Amazon есть свой представитель в совете директоров Rivian, то Ford своего директора отозвала в начале этого месяца.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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