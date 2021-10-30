Авиаперевозчик Windrose сокращает рейсы в Украине: названа причина

Популярный авиаперевозчик Windrose (Роза Ветров) объявил о временном прекращении внутриукраинских рейсов. Будут остановлены рейсы, соединявшие Киев с городами Николаев, Ужгород и Черновцы.

О приостановке авиасообщения на этих маршрутах сообщила PR-менеджер авиакомпании Ирина Левенко.

В частности, теперь пассажиры не смогут взять билеты на такие маршруты: Киев-Ужгород, Киев-Черновцы и Киев-Николаев. На всех трех рейсах прекращаются вылеты с 9 ноября. Причем останавливают их про разным причинам.

Из Столицы в Николаев самолет не будет летать из-за того, что с наступлением холодов спрос на этот маршрут резко сократился, и он стал нерентабельным.

А вот из Киева в Ужгород и Черновцы рейсов не будет по другой причине. Специалисты предупредили авиаторов о возможных технических сложностях в этих аэропортах в зимнее время года. как только их устранят, Windrose обещает возобновить полеты.

"Windrose провела комплексный аудит аэропортов Ужгород и Черновцы и предоставила рекомендации руководству для улучшения технических факторов, которые влияют на выполнение рейсов в зимний период. Как только все замечания устранят, мы возобновим рейсы", - объяснила представительница авиаперевозчика.

До этого авиаперевозчик Windrose прекратил полеты из Киева в Кривой Рог – из-за падения спроса на маршрут.