Некоторые модели BMW лишились проекционного дисплея: известна причина

Из-за глобального дефицита микрочипов компания BMW больше не предлагает для некоторых своих новых моделей в качестве опции проекционный дисплей (HUD), который позволяет водителю вообще не отрывать взгляд от дорожного полотна.

Так, в Германии проекционного дисплея лишился BMW3-Series, но его по-прежнему могут заказать за дополнительную оплату (2 500 евро) покупатели моделей M340i, M340d, и 330e.

По данным Bimmer Today, от глобального дефицита микрочипов пострадала не только BMW 3-Series. Теперь системы HUD нет на всех моделях BMW 4-Series, включая M440i и M440d. В свою очередь, BMW X3 и X4 с проекционным дисплеем теперь доступны только в вариантах M40i, M40d, и 30e.

Точно такая же ситуация с BMW 1-Series, 2-Series, и Z4 Roadster. У них проекционный дисплей есть теперь только в высокопроизводительных вариантах M Performance. А вот модели более высокого уровня, например, BMW 5-Series, похоже, не пострадали от глобального дефицита электронных компонентов.

Как долго для баварского автогиганта продлится эта проблема с микрочипами – не известно. По слухам, есть также проблемы с аудиосистемой Harman Kardon, которая устанавливается на некоторые модели BMW. Оказывается, она тоже попала в категорию дефицитного оборудования.

Напомним, ранее в Сети показали компактвэн BMW 2-Series Active Tourer нового, второго, поколения.