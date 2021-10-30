Некоторые модели BMW лишились проекционного дисплея: известна причина

Из-за глобального дефицита микрочипов компания BMW больше не предлагает для некоторых своих новых моделей в качестве опции проекционный дисплей (HUD), который позволяет водителю вообще не отрывать взгляд от дорожного полотна.

Некоторые модели BMW лишились проекционного дисплея: известна причина

Так, в Германии проекционного дисплея лишился BMW3-Series, но его по-прежнему могут заказать за дополнительную оплату (2 500 евро) покупатели моделей M340i, M340d, и 330e.

По данным Bimmer Today, от глобального дефицита микрочипов пострадала не только BMW 3-Series. Теперь системы HUD нет на всех моделях BMW 4-Series, включая M440i и M440d. В свою очередь, BMW X3 и X4 с проекционным дисплеем теперь доступны только в вариантах M40i, M40d, и 30e.

Точно такая же ситуация с BMW 1-Series, 2-Series, и Z4 Roadster. У них проекционный дисплей есть теперь только в высокопроизводительных вариантах M Performance. А вот модели более высокого уровня, например, BMW 5-Series, похоже, не пострадали от глобального дефицита электронных компонентов.

Некоторые модели BMW лишились проекционного дисплея: известна причина

Как долго для баварского автогиганта продлится эта проблема с микрочипами – не известно. По слухам, есть также проблемы с аудиосистемой Harman Kardon, которая устанавливается на некоторые модели BMW. Оказывается, она тоже попала в категорию дефицитного оборудования.

Напомним, ранее в Сети показали компактвэн BMW 2-Series Active Tourer нового, второго, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержанВ полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержан
ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)
Общественный транспорт Киева повысит стоимость проездаОбщественный транспорт Киева повысит стоимость проезда
Renault изменит названия некоторых своих кроссоверовRenault изменит названия некоторых своих кроссоверов
В Тихом океане возле берегов Канады загорелся корабль с химикатамиВ Тихом океане возле берегов Канады загорелся корабль с химикатами
Блок рекламы


Похожие новости
Авиаперевозчик Windrose сокращает рейсы в Украине: названа причинаАвиаперевозчик Windrose сокращает рейсы в Украине: названа причина
Ляпы случаются даже у великих: названы самые неудачные модели BMWЛяпы случаются даже у великих: названы самые неудачные модели BMW
Двое украинцев умерли по неподтвержденным причинам на сухогрузе в БангладешДвое украинцев умерли по неподтвержденным причинам на сухогрузе в Бангладеш
Очередь на некоторые новые Mercedes достигла больше годаОчередь на некоторые новые Mercedes достигла больше года
На базе Renault: начались продажи новой модели MercedesНа базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes
В Украине резко увеличился ввоз евроблях: самые популярные моделиВ Украине резко увеличился ввоз евроблях: самые популярные модели
В Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билетыВ Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билеты
Мировое производство автомобилей сократится на 7-9 миллионов единиц. Причина — дефицит чиповМировое производство автомобилей сократится на 7-9 миллионов единиц. Причина — дефицит чипов
Акции Tesla упали. Причина — расследование аварий электокаровАкции Tesla упали. Причина — расследование аварий электокаров
В Украине начались продажи новой модели Mercedes-BenzВ Украине начались продажи новой модели Mercedes-Benz
Последние новости
Подгружаем последние новости