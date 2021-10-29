ТОП-10 автомобилей, которые больше всего теряют в цене за 5 лет

Некоторые автомобили со временем теряют в цене гораздо больше, чем другие модели. При их перепродаже можно потерять довольно много денег, и поэтому с этой точки зрения их не выгодно покупать. В США эксперты iSeeCars, проанализировав более 8,2 млн объявлений о продажах автомобилей, назвали 10 машин, которые через пять лет после начала эксплуатации сильнее всего обесцениваются.

ТОП-10 автомобилей, которые больше всего теряют в цене за 5 лет

Первое место в этом антирейтинге занял электромобиль Nissan Leaf. Он через 5 лет после покупки теряет 65,1% от своей первоначальной цены. То есть 5-летний Leaf в США продают в среднем на 23 666 долларов дешевле, чем новый.

На втором месте еще один электромобиль - BMW i3. Он через пять лет после начала эксплуатации теряет 63,1% от своей первоначальной цены. Это примерно 34 662 долларов.

Далее следуют BMW 7 Series (61,5% - 63 271 долларов), Maserati Ghibli (61,3% - 51 653 долларов) и BMW X5 (60,3% - 41 950 долларов).

Шестое и седьмое место в этом антирейтинге занимают Jaguar XF и BMW 5 Series соответственно.

На восьмом месте находится Audi A6, который после первых пяти лет эксплуатации теряет 58,2% своей первоначальной цены. На девятом месте Lincoln Navigator L (57,7%).

На десятом месте Volvo S60. Этот спортивный седан после первых пяти лет эксплуатации теряет в США 57,3% от своей первоначальной стоимости (это 24 956 долларов).

Напомним, ранее эксперты составили ТОП-10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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