В Сети показали новый украинский суперкар Vepr Agile

В Украине сейчас выпускают разные автомобили нескольких брендов, но суперкаров среди них нет. Возможно, когда-нибудь в нашей стране появится собственный роскошный и быстрый автомобиль. Украинский дизайнер Роман Прядко показал в Facebook, как мог бы выглядеть украинский суперкар - Vepr Agile.

В Сети показали новый украинский суперкар Vepr Agile

Внешне Vepr Agile напоминает сразу несколько современных суперкаров. Также в его дизайне заметно влияние концепта Agile из Дании.

Кузов такого суперкара может быть сделан из карбона. Салон может быть обшит кожей и алькантарой.

В Сети показали новый украинский суперкар Vepr Agile

Самый главный вопрос заключается в том, каким двигателем мог бы оснащаться украинский суперкар. Он мог бы, например, оснащаться 5,2-литровым мотором V10 от Lamborghini Huracan. Его мощность составляет 880 л.с. С таким двигателем Huracan до 100 км/ч разгоняется за 2,9 секунды при максимальной скорости 345 км/ч.

Нужно отметить, что выпуск суперкаров – это очень дорого. Поэтому вряд ли в ближайшем будущем появятся украинские суперкары. Если они и появятся, то только в очень далеком будущем. К сожалению…

В Сети показали новый украинский суперкар Vepr Agile

Напомним, ранее Роман Прядко показал, как могла бы выглядеть современная Tavria Nova.


Максимов Віталій, Тудей

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