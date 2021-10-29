Новый Mitsubishi Outlander PHEV на электротяге проедет 87 км

Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения на одной электротяге проедет 87 км. Продажи этой новинки начнутся в Японии в 2021 году, а в 2022 году она появится в других странах мира.

Новый Outlander PHEV получил гибридную силовую установку нового поколения с двумя электромоторам.

Нужно отметить, что пока компания Mitsubishi не рассказала, какой двигатель внутреннего сгорания используется в новом Outlander PHEV. Скорее всего, это четырехцилиндровый 2,4 л бензиновый двигатель, который появился на Outlander текущего поколения в феврале 2021 года. Его мощность составляет всего 126 л.с. Однако его общая мощность с электромоторами достигает 221 л.с., что уже неплохо.

Этот кроссовер получил систему Active Yaw Control с новой функцией, которая направляет мощность на переднюю и заднюю ось. Доступны семь режимов движения.

В остальном гибридный Outlander ничем не отличается от стандартной версии. Салон у них тоже практически одинаковый.

Продажи Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения начнутся уже в ближайшее время. Вначале он появится в Японии, а потом и в других странах мира. Цены пока еще не объявлены.

В Украине сейчас Mitsubishi Outlander в базовой комплектации стоит от 628 000 гривен. Он оснащается 2,0 л двигателем мощностью 145 л.с.

Напомним, ранее стало известно, что Mitsubishi готовится выпустить на рынок новый электрический кроссовер. Он будет называться Mitsubishi Airtrek.