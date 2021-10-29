Новый Mitsubishi Outlander PHEV на электротяге проедет 87 км

Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения на одной электротяге проедет 87 км. Продажи этой новинки начнутся в Японии в 2021 году, а в 2022 году она появится в других странах мира.

Новый Mitsubishi Outlander PHEV на электротяге проедет 87 км

Новый Outlander PHEV получил гибридную силовую установку нового поколения с двумя электромоторам.

Нужно отметить, что пока компания Mitsubishi не рассказала, какой двигатель внутреннего сгорания используется в новом Outlander PHEV. Скорее всего, это четырехцилиндровый 2,4 л бензиновый двигатель, который появился на Outlander текущего поколения в феврале 2021 года. Его мощность составляет всего 126 л.с. Однако его общая мощность с электромоторами достигает 221 л.с., что уже неплохо.

Новый Mitsubishi Outlander PHEV на электротяге проедет 87 км

Этот кроссовер получил систему Active Yaw Control с новой функцией, которая направляет мощность на переднюю и заднюю ось. Доступны семь режимов движения.

В остальном гибридный Outlander ничем не отличается от стандартной версии. Салон у них тоже практически одинаковый.

Новый Mitsubishi Outlander PHEV на электротяге проедет 87 км

Продажи Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения начнутся уже в ближайшее время. Вначале он появится в Японии, а потом и в других странах мира. Цены пока еще не объявлены.

В Украине сейчас Mitsubishi Outlander в базовой комплектации стоит от 628 000 гривен. Он оснащается 2,0 л двигателем мощностью 145 л.с.

Новый Mitsubishi Outlander PHEV на электротяге проедет 87 км

Напомним, ранее стало известно, что Mitsubishi готовится выпустить на рынок новый электрический кроссовер. Он будет называться Mitsubishi Airtrek.


Максимов Віталій, Тудей

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