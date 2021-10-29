Ford разрабатывает Mondeo нового поколения

Компания Ford в некоторых странах, например, в США , отказывается от седанов в пользу кроссоверов, внедорожников и пикапов. Однако, в некоторых странах седаны продолжают пользоваться хорошим спросом, поэтому Ford разрабатывает новое поколение Ford Mondeo. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии.

На фотографиях новый Mondeo показан в сильно закамуфлированном виде, тем не менее, некоторые подробности его дизайна нам удалось рассмотреть. Передняя часть нового Mondeo сильно напоминает Ford Evos, который продают в Китае.

Особое внимание привлекает к себе задняя часть с новыми фонарями и бампером. Задние фонари охватывают всю заднюю часть.

В салоне тоже должны произойти серьезные изменения, но какие конкретно – пока не известно. Также полной загадкой остается для нас то, какие двигатели получит эта новинка. Не исключено, что будет гибридная версия.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Ford планирует перестать продавать Ford Mondeo в Европе. Однако, учитывая, что ведется разработка его нового поколения, то, возможно, эта информация не соответствует действительности. Возможно, Mondeo все-таки останется на европейском рынке после смены поколения.

Напомним, в Европе, в том числе в Украине, может появиться в продаже внедорожник Ford Bronco. Такую возможность не исключил глава Ford Джеймс Фарли.