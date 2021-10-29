Ford разрабатывает Mondeo нового поколения

Компания Ford в некоторых странах, например, в США, отказывается от седанов в пользу кроссоверов, внедорожников и пикапов. Однако, в некоторых странах седаны продолжают пользоваться хорошим спросом, поэтому Ford разрабатывает новое поколение Ford Mondeo. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии.

Ford разрабатывает Mondeo нового поколения

На фотографиях новый Mondeo показан в сильно закамуфлированном виде, тем не менее, некоторые подробности его дизайна нам удалось рассмотреть. Передняя часть нового Mondeo сильно напоминает Ford Evos, который продают в Китае.

Особое внимание привлекает к себе задняя часть с новыми фонарями и бампером. Задние фонари охватывают всю заднюю часть.

Ford разрабатывает Mondeo нового поколения

В салоне тоже должны произойти серьезные изменения, но какие конкретно – пока не известно. Также полной загадкой остается для нас то, какие двигатели получит эта новинка. Не исключено, что будет гибридная версия.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Ford планирует перестать продавать Ford Mondeo в Европе. Однако, учитывая, что ведется разработка его нового поколения, то, возможно, эта информация не соответствует действительности. Возможно, Mondeo все-таки останется на европейском рынке после смены поколения.

Ford разрабатывает Mondeo нового поколения

Напомним, в Европе, в том числе в Украине, может появиться в продаже внедорожник Ford Bronco. Такую возможность не исключил глава Ford Джеймс Фарли.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержанВ полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержан
ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)
Общественный транспорт Киева повысит стоимость проездаОбщественный транспорт Киева повысит стоимость проезда
Укрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поездаУкрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поезда
Renault изменит названия некоторых своих кроссоверовRenault изменит названия некоторых своих кроссоверов
Блок рекламы


Похожие новости
Land Rover официально представил Range Rover пятого поколенияLand Rover официально представил Range Rover пятого поколения
В 2023 году появится Peugeot 3008 нового поколенияВ 2023 году появится Peugeot 3008 нового поколения
Ford представил обновленный Ford FocusFord представил обновленный Ford Focus
Lexus LX нового поколения будет еще мощнееLexus LX нового поколения будет еще мощнее
Появились первые фото самого дешевого нового Kia SportageПоявились первые фото самого дешевого нового Kia Sportage
Скоро в Украине: в Европе начались продажи нового Honda HR-VСкоро в Украине: в Европе начались продажи нового Honda HR-V
Самая худшая дорога Тернопольщины уже получила 10 км нового покрытияСамая худшая дорога Тернопольщины уже получила 10 км нового покрытия
У Ford Explorer обнаружили проблему с подвескойУ Ford Explorer обнаружили проблему с подвеской
Стало извесно, когда появится Subaru Forester нового поколенияСтало извесно, когда появится Subaru Forester нового поколения
Кроссовер Mercedes: разрабатывается новая модельКроссовер Mercedes: разрабатывается новая модель
Последние новости
Подгружаем последние новости