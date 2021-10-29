Toyota показала электрический аналог кроссовера RAV4

Toyota официально представила новый электрический кроссовер Toyota bZ4X. Это серийная версия, которая практически полностью готова к серийному производству.

Toyota показала электрический аналог кроссовера RAV4

Концепт Toyota bZ4X японский автогигант показал весной 2021 года. Можно сказать, что это электрический аналог кроссовера Toyota RAV4. Он построен на платформе e-TNGA, которая предназначена специально для создания электромобилей.

Судя по фотографиям, серийный электрический кроссовер bZ4X не сильно отличается от своего концепта. Покупателям его предложат в двух версиях – с одним электромотором и с двумя электромоторами.

Toyota показала электрический аналог кроссовера RAV4

В базовой версии электромотор установлен на передней оси. Его мощность составит 201 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч займет 8,4 секунды при максимальной скорости 160 км/ч.

Топовая версия получит два электромотора общей мощностью 215 л.с. и 336 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч займет 7,7 секунды.

Каждая из этих версий получит аккумулятор на 71,4 киловатт-часа. Запас хода у базовой версии по циклу WLTP составит 450 км.

Toyota показала электрический аналог кроссовера RAV4

Японский автогигант будет оснащать bZ4X передовыми технологиями, системами безопасности, коммуникации и помощи водителю. Среди них будет, например, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense третьего поколения.

В продаже Toyota bZ4X появится в середине 2022 года, но предварительный заказ можно будет сделать уже в конце декабря 2021 года. Цены пока еще не объявлены.

Toyota показала электрический аналог кроссовера RAV4

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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