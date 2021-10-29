В Україні стартували продажі нової дизельної моделі авто - приваблює ціною та оснащенням

Мережа АІС оголосила про початок продажів нової моделі легкого комерційного автомобіля FAW Tiger VR.

Про це передає AmperCar.

Як зазначається, наразі це найдоступніший дизельний комерційний автомобіль на українському ринку – моделей зі схожими технічними характеристиками з таким цінником немає. Машина може похвалитися багатою комплектацією: вже у базову версію входить бортовий комп’ютер, кондиціонер, електричні склопідйомники, аудіосистема з підтримкою USB-накопичувачів, центральний замок та ціла низку новітні опцій.

FAW Tiger VR позиціонується як універсальний комерційний автомобіль з повною масою 3,5т., вантажопідйомністю до 1,5т., та місткою вантажною бортовою платформою з габаритами 3700х1850 мм.

Автомобіль оснащений добре відомим 2,3-літровим дизельним двигуном – WEICHAI, потужністю 110 кінських сил.

Вартість FAW Tiger VR стартує від 549 900 грн. Найдорожча версія (ізотермічний фургон – ред.) обійдеться в 699 900 грн.

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