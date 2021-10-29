В Україні стартували продажі нової дизельної моделі авто - приваблює ціною та оснащенням

Мережа АІС оголосила про початок продажів нової моделі легкого комерційного автомобіля FAW Tiger VR.

Про це передає AmperCar .

Як зазначається, наразі це найдоступніший дизельний комерційний автомобіль на українському ринку – моделей зі схожими технічними характеристиками з таким цінником немає. Машина може похвалитися багатою комплектацією: вже у базову версію входить бортовий комп’ютер, кондиціонер, електричні склопідйомники, аудіосистема з підтримкою USB-накопичувачів, центральний замок та ціла низку новітні опцій.

FAW Tiger VR позиціонується як універсальний комерційний автомобіль з повною масою 3,5т., вантажопідйомністю до 1,5т., та місткою вантажною бортовою платформою з габаритами 3700х1850 мм.

Автомобіль оснащений добре відомим 2,3-літровим дизельним двигуном – WEICHAI, потужністю 110 кінських сил.

Вартість FAW Tiger VR стартує від 549 900 грн. Найдорожча версія (ізотермічний фургон – ред.) обійдеться в 699 900 грн.