В Сети показали самый большой Land Rover Defender

В Сеть попали патентные изображения нового внедорожника Land Rover Defender 130, продажи которого начнутся в конце 2022 года. От стандартного Defender он отличается увеличенными размерами.

В Сети показали самый большой Land Rover Defender

Слухи о том, что у Defender будет увеличенная по размерам версия, появились еще летом 2019 года. Но только весной 2021 года Land Rover официально подтвердил, что планирует выпускать такой внедорожник.

Ожидается, что длина Defender 130 составит 5105 мм, в то время как длина Defender 110 составляет 5018 мм. При этом у этих внедорожников будет одинаковая колесная база – 3022 мм. Это значит, что у Defender 130 будут более просторные задние сиденья, чем у Defender 110 с тремя рядами сидений (напомним, есть еще версия Defender 90 с двумя рядами сидений).

В Сети показали самый большой Land Rover Defender

На патентных изображениях мы видим большой внедорожник, способный вместить восемь человек. У него знакомый дизайн нового "Защитника", но немного переделанная задняя часть.

Продажи Land Rover Defender 130 начнутся в конце 2022 года. Цены, конечно, еще не объявлены. Понятно, что он будет стоить дороже, чем версии, у которых меньше размеры.

Кроме того, в дальнейшем может появиться пикап Land Rover Defender и новая высокопроизводительная версия. Их могут построить на платформе MLA. Напомним, что на этой платформе создается Range Rover нового поколения.

В Сети показали самый большой Land Rover Defender

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Максимов Віталій, Тудей

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