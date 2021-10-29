Как делают Bugatti: репортаж с завода

 Компания Bugatti опубликовала фотографии со своей фабрики в городе Мольсем на северо-востоке Франции, которая в настоящее время занята выпуском гиперкаров Chiron.

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Bugatti Chiron стоимостью в умопомрачительные 2,5 миллиона долларов дебютировал в 2016 году. Он сконструирован на базе гиперкара Veyron, однако все узлы подверглись глубокой модернизации. Двигатель сохранил объём 8 литров и уникальную схему W16, но получил четыре более производительные турбины, новую систему впрыска топлива с электронным управлением и облегчённый коленчатый вал, а многие детали теперь сделаны из титана и углепластика.

Это позволило поднять мощность полноприводного гиперкара до 1500 лошадиных сил, а крутящий момент — до 1600 Н·м. Семиступенчатая роботизированная АКПП получила более надёжные фрикционы, чтобы без проблем «переваривать» выросший крутящий момент. Несмотря на широкое применение облегчённых материалов, масса Chiron выросла до 1995 кг. Время разгона до 100 км/ч составляет 2,5 секунды, а максимальная скорость — 420 км/ч.

Каждый гиперкар собирается вручную на фабрике Bugatti в Мольсеме, причём этим занимаются всего лишь 20 человек!

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Здесь рождаются гиперкары

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Конвейера на фабрике нет

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Могучий W16 объёмом 8 литров

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Проверка моментов затяжки

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Монтаж навесного оборудования

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Сборка элементов подвески

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Chiron в трёх частях

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Все операции выполняются вручную

Как делают Bugatti: репортаж с завода

И очень тщательно

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Монтаж теплоизоляции

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Подготовка к динамическим испытаниям

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Стенд для замеров мощности

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Окрашенные кузовные панели

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Проверка на герметичность

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Сборка деталей интерьера

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Упаковка перед отправкой на ходовые испытания

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Калибровка камеры заднего вида

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Полировка кузова

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Проверка зазоров

Как делают Bugatti: репортаж с завода

Осталось лишь спустить гиперкар с небе... то есть с подъёмника на землю!


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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