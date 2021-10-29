Как делают Bugatti: репортаж с завода

Компания Bugatti опубликовала фотографии со своей фабрики в городе Мольсем на северо-востоке Франции, которая в настоящее время занята выпуском гиперкаров Chiron.

Bugatti Chiron стоимостью в умопомрачительные 2,5 миллиона долларов дебютировал в 2016 году. Он сконструирован на базе гиперкара Veyron, однако все узлы подверглись глубокой модернизации. Двигатель сохранил объём 8 литров и уникальную схему W16, но получил четыре более производительные турбины, новую систему впрыска топлива с электронным управлением и облегчённый коленчатый вал, а многие детали теперь сделаны из титана и углепластика.

Это позволило поднять мощность полноприводного гиперкара до 1500 лошадиных сил, а крутящий момент — до 1600 Н·м. Семиступенчатая роботизированная АКПП получила более надёжные фрикционы, чтобы без проблем «переваривать» выросший крутящий момент. Несмотря на широкое применение облегчённых материалов, масса Chiron выросла до 1995 кг. Время разгона до 100 км/ч составляет 2,5 секунды, а максимальная скорость — 420 км/ч.

Каждый гиперкар собирается вручную на фабрике Bugatti в Мольсеме, причём этим занимаются всего лишь 20 человек!

Здесь рождаются гиперкары

Конвейера на фабрике нет

Могучий W16 объёмом 8 литров

Проверка моментов затяжки

Монтаж навесного оборудования

Сборка элементов подвески

Chiron в трёх частях

Все операции выполняются вручную

И очень тщательно

Монтаж теплоизоляции

Подготовка к динамическим испытаниям

Стенд для замеров мощности

Окрашенные кузовные панели

Проверка на герметичность

Сборка деталей интерьера

Упаковка перед отправкой на ходовые испытания

Калибровка камеры заднего вида

Полировка кузова

Проверка зазоров

Осталось лишь спустить гиперкар с небе... то есть с подъёмника на землю!



