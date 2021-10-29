В Киеве на левом берегу на автодороге провалился асфальт

Перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужная.

В Киеве на проспекте Алишера Навои провалился асфальт на дороге.

Об этом сообщает патрульная полиция.

Отмечается, что движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужная полностью перекрыто.

"Провал асфальтового покрытия на проспекте Алишера Навои. Перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужная", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне в центре Киева на Лютеранской улице провалился асфальт вследствие аварии на водопроводе.

Это была по меньшей мере вторая подобная авария за несколько дней. 20 июня на Дарницком бульваре произошла утечка воды из-под земли на проезжую часть в результате повреждения водопроводной сети. Ликвидировать аварию смогли только на следующий день, пришлось заменить три метра трубы.

В конце мая из-за прорыва водопровода затопило улицу Антоновича возле станции метро "Лыбидская" та ТРЦ Ocean Plaza.

14 мая прорвало трубу с горячей водой на Пушкинской улице, а 20 мая из-за аварии на трубопроводе образовался 10-метровый грязевой фонтан на Голосеевском проспекте.