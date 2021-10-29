Киевский метрополитен предупреждает о штрафах для невакцинированных пассажиров
С 1 ноября пользоваться общественным транспортом в столице разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген-теста.
Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника, 1 ноября, пассажиры без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованы на 17 тысяч гривень.
Об этом сообщила пресс-служба КП.
"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген-теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата об выздоровлении. Штраф за нарушение - от 17 тыс грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое наказание прописано в постановлении Кабинета министров от 9 декабря 2020 года.
Напомним, 11 октября Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Как у водителей, так и у пассажиров потребуют наличие документов, подтверждающих их COVID-безопасность. 21 октября новые правила межрегиональных перевозок вступили в силу.
С понедельника, 1 ноября, Киев переходит в "красную" карантинную зону. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 октября. Ездить общественным транспортом смогут только те пассажиры, которые имеют сертифікат или свежий негативный ПЦР-тест.