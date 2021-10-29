GM намеревается обойти Tesla по продажам электромобилей в США к 2025 году

Генеральный директор General Motors Мэри Барра (Mary Barra) уже заявляла, что корпорация намеревается опередить Tesla по количеству продаваемых в США электромобилей, но только сейчас она определилась со сроками этой метаморфозы — всё должно случиться к середине десятилетия. К тому времени GM сможет ежегодно продавать в США и Китае по миллиону электромобилей в год.

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Напомним, что к 2035 году GM собирается прекратить поставки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на рынок США , а в случае с маркой Cadillac сделает это к 2030 году, хотя новые модели с ДВС в линейке этого бренда перестанут появляться с текущего момента. Кроссовер Cadillac Lyriq на платформе GM Ultium поступит в продажу в следующем году по цене от $59 990, позже появится электромобиль Celestiq.

В интервью каналу CNBC Мэри Барра чётко дала понять, что абсолютно уверена в способности корпорации GM обойти Tesla на американском рынке по объёмам продаж электромобилей к 2025 году. В глобальных масштабах GM готова представить до середины десятилетия не менее 30 моделей электромобилей. Конкретно для американского рынка будут предназначаться электрические пикап и внедорожник Hummer, упомянутые кроссоверы Cadillac, пикап GMC Sierra и кроссовер марки Chevrolet стоимостью около $30 000.

По словам главы GM, все эти электромобили настолько впечатляют клиентов, что добиться лидерства на американском рынке для корпорации не составит никакого труда. Эксперты IHS Markit хоть и не ссылаются на неизбежность лидерства GM, отмечают тенденцию к снижению доли рынка Tesla на американском рынке электромобилей. Если в прошлом году она достигала 79 %, то в этом сократится до 56 %, а к 2025 году вообще не превысит 20 %. При этом компания Илона Маска (Elon Musk) готова ежегодно увеличивать объёмы выпуска электромобилей на 50 % в среднем, и уже сейчас способна производить около миллиона машин в год. К преимуществам GM можно отнести более широкий модельный ряд электромобилей, но автогиганту предстоит пройти болезненные реформы на пути электрификации, тогда как Tesla свой бизнес изначально ориентировала на выпуск электромобилей.



