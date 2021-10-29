GM намеревается обойти Tesla по продажам электромобилей в США к 2025 году

Генеральный директор General Motors Мэри Барра (Mary Barra) уже заявляла, что корпорация намеревается опередить Tesla по количеству продаваемых в США электромобилей, но только сейчас она определилась со сроками этой метаморфозы — всё должно случиться к середине десятилетия. К тому времени GM сможет ежегодно продавать в США и Китае по миллиону электромобилей в год.

GM намеревается обойти Tesla по продажам электромобилей в США к 2025 году

Источник изображения: Electrek

Напомним, что к 2035 году GM собирается прекратить поставки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на рынок США, а в случае с маркой Cadillac сделает это к 2030 году, хотя новые модели с ДВС в линейке этого бренда перестанут появляться с текущего момента. Кроссовер Cadillac Lyriq на платформе GM Ultium поступит в продажу в следующем году по цене от $59 990, позже появится электромобиль Celestiq.

В интервью каналу CNBC Мэри Барра чётко дала понять, что абсолютно уверена в способности корпорации GM обойти Tesla на американском рынке по объёмам продаж электромобилей к 2025 году. В глобальных масштабах GM готова представить до середины десятилетия не менее 30 моделей электромобилей. Конкретно для американского рынка будут предназначаться электрические пикап и внедорожник Hummer, упомянутые кроссоверы Cadillac, пикап GMC Sierra и кроссовер марки Chevrolet стоимостью около $30 000.

По словам главы GM, все эти электромобили настолько впечатляют клиентов, что добиться лидерства на американском рынке для корпорации не составит никакого труда. Эксперты IHS Markit хоть и не ссылаются на неизбежность лидерства GM, отмечают тенденцию к снижению доли рынка Tesla на американском рынке электромобилей. Если в прошлом году она достигала 79 %, то в этом сократится до 56 %, а к 2025 году вообще не превысит 20 %. При этом компания Илона Маска (Elon Musk) готова ежегодно увеличивать объёмы выпуска электромобилей на 50 % в среднем, и уже сейчас способна производить около миллиона машин в год. К преимуществам GM можно отнести более широкий модельный ряд электромобилей, но автогиганту предстоит пройти болезненные реформы на пути электрификации, тогда как Tesla свой бизнес изначально ориентировала на выпуск электромобилей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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