На вокзалах от COVID-19 вакцинировали уже более 13 тысяч украинцев

В пунктах экспресс-тестирования выявлено 352 пассажира с положительным тестом на COVID-19.

На вокзалах от COVID-19 вакцинировали уже более 13 тысяч украинцев
Фото: Олександр Рудоманов

По состоянию на 20 октября в пунктах бесплатной вакцинации, открытых на 26 железнодорожных вокзалах Украины , бесплатно вакцинировались более 13 тысяч человек.

Как отмечает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, в лидерах по вакцинации Киев (1861 привитых), Мариуполь (1442) и Львов (1642).

На вокзалах также организовано 10 пунктов экспресс-тестирования. Выявлено 352 пассажира с положительным тестом на COVID-19.

"Запускаем новые пункты на вокзалах: с сегодняшнего дня присоединились города Помочная, Броды и Черкассы. Ведем переговоры по открытию Центров по вакцинации на 6 областных вокзалах. Существующие Центры вакцинации расширяем, делаем более комфортными и удобными для пациентов. Столица, где почти 2 тысячи людей получили прививку против COVID-19 на вокзале, открыла один из самых больших пунктов вакцинации в Синем зале ожидания", - сообщили в "Укрзализныце".

Новые правила междугороднего сообщения в Украине действуют с 21 октября. Согласно им, при посадке в поезд, кроме билета и удостоверения личности, пассажиры должны предоставить документ, подтверждающий:

  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд).

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