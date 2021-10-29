Новый Suzuki SX4 появится в Европе в 2022 году

Компания Suzuki в 2022 году начнет продавать новое поколение субкомпактного кроссовера Suzuki S-Cross (SX4). Он получит серьезные изменения в дизайне, в салоне и в оборудовании.

Сейчас в Европе продают Suzuki S-Cross третьего поколения, но уже в ноябре состоится премьера его четвертого поколения.

По слухам, у нового S-Cross произойдут очень заметные изменения в дизайне кузова в стиле новых моделей Suzuki. Кроме того, салон станет более современным, появятся новые технологии, системы коммуникации и безопасности.

В линейку двигателей этого кроссовера войдут несколько бензиновых силовых агрегатов. Будет также новый 1,4 л бензиновый двигатель мощностью 127 л.с. и 235 Нм крутящего момента, который, видимо, будет электрифицирован 48-вольтовой системой. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая или автоматическая, в зависимости от двигателя.

Покупателям предложат версию с фирменной системой полного привода 4x4 AllGrip, как и у модели текущего поколения.

Suzuki сейчас разрабатывает сразу несколько новых автомобилей. Так, в 2023 году начнутся продажи нового поколения Swift. Потом начнется серийное производство нового внедорожника Vitara, который должен будет конкурировать с такими моделями, как, например, Hyundai Creta и Kia Seltos.

В Украине сейчас Suzuki SX4 стоит от 497 9000 гривен. Такая версия оснащается 1,6 л бензиновым двигателем и 5-ступенчатой коробкой передач.

Напомним, ранее эксперты назвали кроссоверы, которые можно покупать даже с большим пробегом.