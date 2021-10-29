”Укрзализныця” возобновила движение на Житомирщине, где сошел с рельсов грузовой поезд

Все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут, будут следовать с минимальной задержкой.

”Укрзализныця” возобновила движение на Житомирщине, где сошел с рельсов грузовой поезд
Архивное фото
Фото: mtu.gov.ua

"Укрзализныця" возобновила движение по участку возле поселка Чернорудка Житомирской области, где в среду сошел с рельсов грузовой поезд.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что первый пассажирский поезд №30 Ужгород – Киев отправился со станции Чернорудка (Житомирская область) и проедет по парному пути следования. Задержка поезда составила более часа.

"В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут направляться с минимальной задержкой. Спасибо всем пассажирам за понимание, а нашим путейникам и оперативникам — за скорую работу!" – отметили в УЗ.

Ранее сообщалось, что задерживается ряд поездов.

Так, задержка до 6 часов у поезда №105 Киев – Одесса.

Задержка до 5 часов у поездов:

  • №41 Днепр – Трускавец;

  • №771 Киев - Хмельницкий;

  • №110 Львов - Херсон.

Задержка до 4 часов у поездов:

  • №769 Киев - Каменец-Подольский;

  • №357 Киев - Рахов;

  • №763 Киев - Одесса;

  • №747 Киев - Львов;

  • №145 Киев - Измаил;

  • №82 Ужгород - Киев;

  • №22 Трускавец - Харьков;

  • №138 Хмельницкий - Лисичанск;

  • №49 Киев - Трускавец;

  • №41 Трускавец - Днепр;

  • №50 Трускавец - Киев;

  • №770 Каменец-Подольский - Киев;

  • №14/114 Чоп, Солотвино - Киев;

  • №30 Ужгород - Киев;

  • №70/69 Мариуполь - Львов;

  • №69/70 Львов - Мариуполь;

  • №145 Измаил - Киев;

  • №772 Хмельницкий - Киев;

  • №134 Рахов-Николаев;

  • №88 Ковель - Новоалексеевка;

  • №771 Киев - Хмельницкий;

  • №139 Киев - Каменец-Подольский;

  • №715 Киев - Перемышль.

Поезд №81 Киев – Ужгород задерживался на 2 часа.

Напомним, в среду, 27 октября, в Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд. В результате аварии нарушены габариты двух путей. Причину аварии должна установить специальная комиссия "Укрзализныци".

В конце августа в городе Пустомыты на Львовщине сошел с рельсов товарный поезд, который вез щебень и железную руду. А в июле возле Боярки (Киевская область) сошел с рельсов хозяйственный поезд.

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