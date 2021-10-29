”Укрзализныця” возобновила движение на Житомирщине, где сошел с рельсов грузовой поезд
Все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут, будут следовать с минимальной задержкой.
"Укрзализныця" возобновила движение по участку возле поселка Чернорудка Житомирской области, где в среду сошел с рельсов грузовой поезд.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Отмечается, что первый пассажирский поезд №30 Ужгород – Киев отправился со станции Чернорудка (Житомирская область) и проедет по парному пути следования. Задержка поезда составила более часа.
"В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут направляться с минимальной задержкой. Спасибо всем пассажирам за понимание, а нашим путейникам и оперативникам — за скорую работу!" – отметили в УЗ.
Ранее сообщалось, что задерживается ряд поездов.
Так, задержка до 6 часов у поезда №105 Киев – Одесса.
Задержка до 5 часов у поездов:
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№41 Днепр – Трускавец;
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№771 Киев - Хмельницкий;
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№110 Львов - Херсон.
Задержка до 4 часов у поездов:
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№769 Киев - Каменец-Подольский;
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№357 Киев - Рахов;
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№763 Киев - Одесса;
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№747 Киев - Львов;
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№145 Киев - Измаил;
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№82 Ужгород - Киев;
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№22 Трускавец - Харьков;
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№138 Хмельницкий - Лисичанск;
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№49 Киев - Трускавец;
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№41 Трускавец - Днепр;
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№50 Трускавец - Киев;
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№770 Каменец-Подольский - Киев;
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№14/114 Чоп, Солотвино - Киев;
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№30 Ужгород - Киев;
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№70/69 Мариуполь - Львов;
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№69/70 Львов - Мариуполь;
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№145 Измаил - Киев;
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№772 Хмельницкий - Киев;
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№134 Рахов-Николаев;
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№88 Ковель - Новоалексеевка;
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№771 Киев - Хмельницкий;
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№139 Киев - Каменец-Подольский;
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№715 Киев - Перемышль.
Поезд №81 Киев – Ужгород задерживался на 2 часа.
Напомним, в среду, 27 октября, в Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд. В результате аварии нарушены габариты двух путей. Причину аварии должна установить специальная комиссия "Укрзализныци".
В конце августа в городе Пустомыты на Львовщине сошел с рельсов товарный поезд, который вез щебень и железную руду. А в июле возле Боярки (Киевская область) сошел с рельсов хозяйственный поезд.