Toyota Yaris Cross стал отличником краш-тестов

Организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов нескольких новых моделей автомобилей, в том числе кроссовера Toyota Yaris Cross. По результатам краш-тестов он получил 5 звезд – высшую оценку за безопасность.

Общий уровень безопасности Yaris Cross составил 86%. Защита пассажира-ребёнка - 84%, пешехода - 78%, работа ассистентов - 81%.

Конечно, это не стопроцентная защита, но очень высокая. Водитель при фронтальном столкновении с деформируемым барьером с частичным перекрытием может попасть в больницу с травмами области от шеи до пояса, также в зоне риска находится правая нога и бедро левой. У пассажира может пострадать левая нога.

Европейская версия Toyota Yaris Cross немного отличается от американской версии. Ее длина составляет 4172 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1595 мм, а колесная база – 2560 мм. Дорожный просвет - 170 мм.

В базовой комплектации этот кроссовер оснащается 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. и 153 Нм кр.м., который работает с 6-ступенчатой механикой. Максимальная скорость – 180 км/ч.

В Украине Yaris Cross в базовой комплектации стоит от 549 398 гривен, а топовую версию можно купить за 787 075 гривен.

Напомним, ранее Toyota показала новый бюджетный кроссовер Frontlander. Его официальная премьера состоится в ноябре текущего года на автосалоне в Китае.