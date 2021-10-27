Hyundai Creta Grand вышел на глобальный рынок

Компания Hyundai вывела на глобальный рынок Hyundai Creta с удлиненной колесной базой, которая называется Hyundai Creta Grand. Такая версия на 200 мм длинней, чем стандартная Creta.

Hyundai Creta Grand вышел на глобальный рынок

Впервые Hyundai Creta с тремя рядами сидений появилась весной 2021 года в Индии. Правда, там она продается как Alcazar. Теперь этот большой кроссовер стал глобальной моделью – его продажи начались в Мексике. По предварительным данным, вслед за мексиканским рынком продажи удлиненной версии Креты начнутся и в других странах.

Длина Creta Grand составляет 4500 мм, что на 200 мм больше, чем длина стандартной версии. При этом колесная база у новинки составляет 2760 мм, что на 170 мм больше, чем у стандартной версии.

Hyundai Creta Grand вышел на глобальный рынок

В салоне появился третий ряд сидений, поэтому багажник стал меньше (180 л). Тем не менее, салон достаточно просторный.

Уже в базовой комплектации есть светодиодные фары, 18-дюймовые колесные диски, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, селектор режимов движения и др.

Под капотом находится 2,0 л бензиновый двигатель мощностью 157 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний.

Hyundai Creta Grand вышел на глобальный рынок

Ранее стало известно, что Hyundai представил обновленный бюджетный компактный седан Hyundai Aura.


Максимов Віталій, Тудей

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