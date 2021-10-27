Автомобили из Германии в Украину начали завозить на поездах

В Украину впервые поездом привезли новые автомобили из Евросоюза . Доставка заняла гораздо меньше времени, чем на автовозах.

В частности, в Украину поездом из Германии доставили 207 новых автомобилей BMW. Дорога из немецкого города Бремерхафена в украинский Чоп заняла 3 дня. Этот пилотный проект осуществила украинская компания Pacobo совместно с австрийской компанией Hoedlmayr.

Предполагается, что теперь новые автомобили из Германии в Украину на поездах будут доставлять регулярно.

Напомним, в Украине в последнее время образовался дефицит некоторых новых автомобилей, так как автопроизводители вынуждены снижать производство из-за глобального дефицита микрочипов. Эксперты прогнозируют, что дефицит новых машин продлиться еще несколько месяцев.

Дефицит новых автомобилей в 2021 году образовался во всей Европе. В результате увеличился спрос на б/у авто, что привело к увеличению их цен на 25-30%. Эксперты прогнозируют, что в начале 2022 года существенно подорожают б/у автомобили и в Украине.