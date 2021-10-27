Renault изменит названия некоторых своих кроссоверов

Renault решил изменить названия своих некоторых кроссоверов, изза того, что они не оправдали ожиданий по продажам. Так, летом 2022 года появится Renault Kadjar нового поколения, который получит совершенно другое название.

Kadjar первого поколения в феврале 2015 года с большой помпой представил прессе Карлос Гон. Летом 2016 года этот кроссовер появился в продаже. Французский автогигант связывал с ним большие надежды. Однако, Kadjar их не оправдал. Его продажи оказались заметно меньше, чем ожидалось.

Поэтому боссы компании Renault решили, что новое поколение этого кроссовера не будет никаким образом связано с названием Kadjar. Какое название получит эта новинка – пока еще не известно. Она носит кодовый заводской индекс HHN.

Поменяют названия и некоторые другие кроссоверы Renault. Например, Koleos. Его новое поколение появится в 2023 году, и оно тоже получит новое название. Сейчас этот кроссовер имеет внутризаводской индекс DHN. Это будет новый флагманский кроссовер в модельной линейке Renault.

Также в 2023 году начнутся продажи нового электрического кроссовера (индекс HCB), который получит название Scenic. По своим размерам он будет меньше, чем Renault M?gane E-Tech.

По данным французских СМИ , в 2024 году Renault начнет выпускать новый купеобразный кроссовер. Про эту новинку пока еще ничего не известно.